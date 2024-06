Upwards mette in contatto ogni giorno migliaia di famiglie con i migliori operatori sanitari locali per fornire assistenza all'infanzia sicura, conveniente e di alta qualità. Essendo la rete più amata a livello nazionale di operatori sanitari controllati, autorizzati e con precedenti verificati, Upwards offre alle famiglie un modo senza stress per scoprire, incontrare e prenotare servizi di assistenza all'infanzia con i migliori fornitori di assistenza valutati dai genitori nella loro zona. TROVA L'ACQUIRENTE PERFETTO PER LA TUA FAMIGLIA CON UPWARDS Trova asili nido, tate e babysitter che soddisfano le esigenze specifiche della tua famiglia. Indipendentemente dal tuo programma, budget o sistemazioni speciali, Upwards ti consente di abbinare e controllare facilmente i fornitori per trovare la soluzione perfetta per tuo figlio. Molti operatori sanitari completano un processo di controllo dei precedenti quando si iscrivono a Upwards, ma i genitori hanno anche la possibilità di richiedere una valutazione completa dall'app prima di incontrare i fornitori di assistenza all'infanzia. INCONTRATI VIRTUALMENTE PER RISPARMIARE TEMPO CON L'APP UPWARDS Comprendiamo che trovare la persona che si prende cura di te è fondamentale e che il tuo tempo come genitore è limitato. Upwards semplifica la connessione, la chat e la pianificazione di tour virtuali e colloqui per genitori e operatori sanitari per garantire la soluzione giusta senza problemi. Una volta trovata la tua corrispondenza, richiedi e programma facilmente l'assistenza all'infanzia direttamente dall'app Upwards. GUARDA IL TUO BAMBINO CRESCERE E SVILUPPARSI Gli operatori sanitari Upwards hanno accesso a centinaia di attività educative e programmi di studio progettati per garantire che i bambini imparino e si sviluppino costantemente. Tutte le attività includono istruzioni complete adatte a ogni fascia di età (neonati, bambini piccoli, bambini in età prescolare e bambini in età scolare), nonché indicazioni per i genitori per aiutare a continuare l'istruzione a casa. Gli operatori sanitari possono condividere facilmente aggiornamenti di foto e video dall'app Upwards in modo che i genitori non perdano nemmeno un momento. CONNETTITI CON LA COMUNITÀ UPWARDS Ottieni il supporto di cui hai bisogno da altre famiglie nel tuo quartiere attraverso il forum della comunità Upwards. Ricevi risposte a domande su assistenza all'infanzia, comportamento e sviluppo, trucchi per i genitori e argomenti difficili da parte di esperti locali di assistenza all'infanzia e di educazione precoce. Una volta che hai risposto alle tue domande, puoi anche condividere e conoscere attività adatte ai bambini e cose da fare con i tuoi piccoli nel tuo quartiere. ELENCA I TUOI SERVIZI DI CAREGIVER Fai domanda per entrare a far parte della più grande rete di assistenza in America per soddisfare le famiglie locali per le esigenze di asilo nido, tata o babysitter nel tuo quartiere. Raccogli le recensioni dei genitori e crea il tuo profilo di caregiver Upwards per condividere certificazioni, esperienza, disponibilità di orari e la tua filosofia di assistenza con le famiglie della tua comunità.

