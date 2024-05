Upfort è una piattaforma leader per la sicurezza informatica e le assicurazioni che fornisce protezione olistica dalle minacce informatiche in evoluzione. Fondata nel 2017 per espandere l’accesso globale alla resilienza informatica, Upfort rende il rischio informatico facile da gestire e semplice da assicurare. Upfort offre sicurezza chiavi in ​​mano comprovata per mitigare in modo proattivo i rischi e un'assicurazione informatica completa da parte dei principali assicuratori. Grazie ai dati proprietari e all'automazione intelligente, l'intelligenza artificiale di Upfort anticipa i rischi e semplifica la mitigazione per una sottoscrizione senza problemi. Assicuratori, broker e consulenti del rischio collaborano con Upfort per offrire ai clienti resilienza e tranquillità contro le minacce informatiche.

Sito web: upfort.com

