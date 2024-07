unstock.ai è uno strumento basato sull'intelligenza artificiale che fornisce agli utenti immagini e illustrazioni stock personalizzate gratuite su richiesta. Lo strumento utilizza DALL·E 2, un'intelligenza artificiale avanzata per la generazione di immagini sviluppata da OpenAI. Gli utenti possono specificare le proprie preferenze e selezionare uno stile preferito per le immagini desiderate, ottenendo un risultato su misura. Le immagini generate possono essere facilmente ritagliate e ridimensionate in base alle esigenze dell'utente. Con unstock.ai, gli utenti possono trovare e ottenere rapidamente immagini di alta qualità per vari scopi come libri, siti Web, blog e contenuti dei social media. Lo strumento elimina la necessità di lunghe ricerche e consente agli utenti di concentrarsi sul proprio processo creativo. Le immagini mostrate nel materiale promozionale sono tutti esempi di creazioni generate da DALL·E. L'interfaccia dello strumento è intuitiva e consente agli utenti di inserire i propri suggerimenti ed effettuare selezioni di stile senza sforzo. unstock.ai è gestito da EmailOctopus, una piattaforma che aiuta nella comunicazione efficiente e nell'e-mail marketing. In sintesi, unstock.ai è una risorsa preziosa per chi ha bisogno di immagini e illustrazioni stock personalizzate. Sfruttando la potenza di DALL·E 2, gli utenti possono ottenere rapidamente e senza sforzo risorse visivamente accattivanti per migliorare i propri progetti. Smetti di cercare e inizia a creare con unstock.ai.

Sito web: unstock.ai

