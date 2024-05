UNLEASH è il punto di riferimento per le risorse umane, le tecnologie innovative e il futuro del lavoro. È la fonte essenziale di notizie, analisi e tendenze di mercato che ispirano e danno potere ai leader organizzativi di tutto il mondo. UNLEASH ha sede a Londra, Regno Unito, con operazioni in tutta Europa e negli Stati Uniti. Il nostro portafoglio comprende: UNLEASH World (Parigi) – La conferenza ed esposizione HR più influente al mondo che mette in mostra la prossima ondata di tecnologie rivoluzionarie e gli innovatori globali che plasmano il futuro del lavoro. UNLEASH America (Las Vegas) - Il Festival Internazionale delle Risorse Umane, dove i leader mondiali delle risorse umane vengono per fare affari e scoprire storie stimolanti e know-how che cambiano il modo in cui le organizzazioni pensano alle risorse umane e all'innovazione. In definitiva, forniamo una piattaforma per condividere idee che funzionano, fanno rete e fanno affari.

Sito web: unleash.ai

