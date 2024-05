Unit4 è una società di software che progetta e fornisce software aziendale e applicazioni ERP e relativi servizi professionali per persone che lavorano in organizzazioni di servizi, con particolare attenzione ai settori dei servizi professionali, dell'istruzione, dei servizi pubblici e del non-profit. Ha filiali e uffici in 23 paesi in Europa, Nord America, regione Asia-Pacifico e Africa. L'azienda è nota soprattutto per la sua People Experience Suite che include Unit4 ERP, Unit4 Financials, Unit4 FP&A e Unit4 Talent Management. Nel 2015, Unit4 ha annunciato una partnership con Microsoft per creare applicazioni aziendali a guida autonoma sul cloud Microsoft Azure. Il software Unit4 è disponibile in configurazioni cloud o on-premise, con il supporto per la versione on-premise che terminerà a dicembre 2024. Nel 2020, la società ha lanciato un programma Global Channel Partner per aiutare i partner nell'implementazione del software Unit4. Le soluzioni ERP (Enterprise Resource Planning) di prossima generazione di Unit4 alimentano molte delle organizzazioni del mercato medio del mondo, riunendo le capacità di finanza, approvvigionamento, gestione dei progetti, risorse umane e FP&A per condividere informazioni in tempo reale e fornire maggiori insight per aiutare le organizzazioni diventano più efficaci.

