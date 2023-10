Udemy, Inc. è una piattaforma di apprendimento online americana rivolta ad adulti e studenti professionisti. È stata fondata nel maggio 2010 da Eren Bali, Gagan Biyani e Oktay Caglar. A gennaio 2020, la piattaforma conta più di 35 milioni di studenti e 57.000 istruttori che tengono corsi in oltre 65 lingue. Ci sono state oltre 400 milioni di iscrizioni ai corsi. Studenti e istruttori provengono da oltre 180 paesi e 2/3 degli studenti si trovano al di fuori degli Stati Uniti. Gli studenti seguono i corsi principalmente come mezzo per migliorare le competenze legate al lavoro. Alcuni corsi generano crediti verso la certificazione tecnica. Udemy ha compiuto uno sforzo particolare per attirare formatori aziendali che cercano di creare corsi per i dipendenti della propria azienda. Nel 2020, ci sono più di 130.000 corsi sul sito web. La sede centrale di Udemy si trova a San Francisco, California, con uffici a Denver, CO; Dublino, IE; Ankara, TR; San Paolo, BR; e Gurgaon, IN.

Sito web: udemy.com

