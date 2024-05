Tyler Technologies (NYSE: TYL) fornisce software integrato e servizi tecnologici al settore pubblico. Le soluzioni end-to-end di Tyler consentono agli enti governativi locali, statali e federali di operare in modo efficiente e trasparente con i residenti e tra loro. Collegando dati e processi attraverso sistemi disparati, le soluzioni di Tyler trasformano il modo in cui i clienti ottengono informazioni fruibili in opportunità e soluzioni per le loro comunità. Tyler ha più di 40.000 installazioni di successo in quasi 13.000 località, con clienti in tutti i 50 stati, Canada, Caraibi, Australia e altre località internazionali. Tyler è stato premiato numerose volte per la sua crescita e innovazione, inclusa la lista GovTech 100 di Government Technology. Maggiori informazioni su Tyler Technologies, una società S&P 500 con sede a Plano, Texas, sono disponibili su tylertech.com.

Sito web: tylertech.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Tyler Technologies. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.