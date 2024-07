TutorEva è uno strumento AI basato su GPT volto a fornire supporto educativo e soluzioni agli studenti. Questo strumento facilita principalmente i compiti e la preparazione agli esami offrendo soluzioni basate sull'intelligenza artificiale 24 ore su 24. I servizi di TutorEva vanno dalla risoluzione di domande specifiche caricate dall'utente alla fornitura di indicazioni per il completamento complessivo dell'incarico. È progettato per gestire query da un'ampia gamma di materie universitarie. Ha diverse funzionalità tra cui AI CourseMate, che può assimilare libri di testo e documenti del corso per aiutare a migliorare il GPA, e DocSolver, che consente agli utenti di caricare un intero compito per la soluzione. Inoltre, TutorEva fornisce l'accesso a soluzioni per libri di testo popolari verificati da esperti e un sistema di tutoraggio interattivo basato sull'intelligenza artificiale con spiegazioni dettagliate e guidate. TutorEva offre assistenza tempestiva e dettagliata, superando le interazioni a livello di chatbot con una guida personalizzata e spiegazioni vivide. Inoltre, fornisce una piattaforma in cui gli utenti possono porre domande, rendendo il processo di apprendimento più interattivo. TutorEva può anche fornire assistenza con i compiti dei libri di testo e le difficoltà di studio online attraverso l'estensione TutorEva. Questa estensione facilita il ritaglio e la risoluzione delle domande direttamente dallo schermo dell'utente, migliorando l'efficienza dello studio online. Tutoreva viene costantemente descritto come un compagno di studio, che fornisce supporto non solo nella risoluzione dei problemi, ma anche nella preparazione per compiti ed esami.

Sito web: tutoreva.com

