Tuskr è un moderno software di gestione dei test basato su cloud che offre una gamma di funzionalità per migliorare i processi di test. Scrivi casi di test espressivi con rich text, tabelle e screenshot. Conduci esecuzioni di test flessibili utilizzando tutti o un sottoinsieme dei casi di test. Integrazione perfetta con i tuoi sistemi di chat e di tracciamento dei problemi. Sfrutta funzionalità di livello aziendale come cestino, audit trail, autenticazione a due fattori e Single Sign-On per una maggiore sicurezza. Tuskr genera report di test dettagliati e metriche approfondite, fornendo una migliore visibilità e consentendo decisioni basate sui dati. Offriamo un generoso piano gratuito e opzioni di prezzo flessibili adatte sia ai piccoli team che alle grandi imprese. Inizia con la nostra prova gratuita di 30 giorni, inclusi dati di esempio, per una valutazione semplice e veloce. Il nostro team di assistenza clienti dedicato garantisce un'esperienza cliente rinfrescante, impegnato a risolvere i tuoi problemi. Scopri l'efficienza e la comodità di Tuskr per una gestione semplificata dei test. Iscriviti oggi stesso alla tua prova gratuita e rivoluziona i tuoi processi di test.

Sito web: tuskr.app

