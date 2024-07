TuneFlow è una piattaforma di creazione musicale intelligente basata sull'intelligenza artificiale. È progettato per semplificare e migliorare la creazione musicale, indipendentemente dal livello di esperienza dell'utente. Con TuneFlow, gli utenti hanno accesso a una gamma di potenti funzionalità AI che coprono vari aspetti della produzione musicale. Queste funzionalità includono Voice Clone, che consente agli utenti di selezionare e clonare voci o generarne di proprie; ChatGPT Lyrics, un potente strumento per generare testi su qualsiasi argomento; Smart Composer, che aiuta gli utenti a dare il via alle proprie idee musicali con melodie e tracce di accompagnamento predefinite; Smart Drummer, uno strumento basato sull'intelligenza artificiale che riempie automaticamente le clip di batteria con gli stili di ritmo preferiti; e Ultra-Clean Source Separator, che separa le tracce audio miste in singole voci, batteria, basso e altri gambi. TuneFlow offre anche una trascrizione audio leader del settore, trasformando registrazioni di canti o strumenti in note MIDI. Gli utenti possono generare facilmente brani hip-hop lo-fi con il plug-in Lo-Fi One-Click. Inoltre, TuneFlow fornisce un mercato di plug-in con una comunità di musicisti IA che creano e condividono costantemente nuovi modelli IA. La piattaforma è accessibile da qualsiasi dispositivo con funzionalità di sincronizzazione cloud e la versione TuneFlow Desktop offre funzionalità avanzate di editing audio e supporto per VST/VST3/ Plugin AU. Gli utenti possono anche importare ed esportare progetti senza problemi e unirsi a una comunità creativa per condividere il proprio lavoro e collaborare con altri. TuneFlow viene regolarmente aggiornato con nuove funzionalità e offre una gamma di opzioni di prezzo, inclusa la possibilità per creatori di video, commercianti e aziende di accedere ad API musicali esenti da royalty per i loro progetti.

Sito web: tuneflow.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a TuneFlow. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.