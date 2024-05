Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Tuli su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Ottieni servizi clinici dalla farmacia più vicina. Stiamo rendendo disponibili servizi chiave come gli esami del sangue in ogni strada principale in modo che tutti possano ricevere le cure di cui hanno bisogno nel proprio quartiere.

Sito web: tuli.health

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Tuli. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.