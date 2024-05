Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per TrustPulse su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

TrustPulse è un'app di prova sociale autonoma che si integra con tutte le piattaforme di siti Web, incluso WordPress. Devi avere un account TrustPulse per poter sfruttare questo plugin. Fai clic qui per iniziare con l'app TrustPulse FOMO. TrustPulse viene fornito con un generatore di notifiche di prova sociale facile da usare che ti consente di creare bellissimi popup FOMO WordPress di comprovata conversione. Puoi personalizzare il messaggio, i colori, le immagini e altro per abbinare le notifiche di prova sociale FOMO al tuo sito web. Con TrustPulse puoi scegliere tra 2 tipi di campagne FOMO: * Attività recenti: mostra un flusso live delle attività del sito web come acquisti WooCommerce, registrazioni di siti di appartenenza, iscrizioni via e-mail e altro ancora. * On-Fire: mostra il numero di persone che agiscono sul tuo sito web in un dato periodo. Utilizzando il plugin TrustPulse WordPress FOMO, gli utenti hanno notato un aumento immediato del tasso di conversione.

Sito web: trustpulse.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a TrustPulse. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.