TravelBank è la piattaforma all-in-one leader per la gestione delle spese e dei viaggi d'affari, che alimenta la soluzione di spese e viaggi per oltre 20.000 aziende. Con TravelBank, ottieni il controllo immediato della gestione delle spese e del programma di viaggio, riducendo la spesa aziendale in media del 30% e migliorando al tempo stesso la felicità dei dipendenti attraverso un design intuitivo, rimborsi rapidi delle spese e un programma di premi di viaggio. Le aziende possono creare e implementare con facilità polizze di spesa e di viaggio personalizzate e avere accesso al team interno di TravelBank per il successo dei clienti per un supporto di esperti, disponibile tramite telefono, e-mail o chat. TravelBank è disponibile su desktop e dispositivi mobili. Inizia in pochi minuti su travelbank.com.

Sito web: travelbank.com

