Consegna garantita e immediata per le tue e-mail transazionali. Le tue e-mail transazionali contengono informazioni cruciali. TransMail è un servizio affidabile e sicuro che consegna istantaneamente queste importantissime e-mail. Grazie alla consegna ad alta velocità e all'ottimo posizionamento nella casella di posta, TransMail ti consente di non far più aspettare i tuoi clienti.

Sito web: accounts.zoho.com

