TradeX è uno scambio per fare trading sull'esito di eventi che influenzano la tua vita quotidiana. Siamo lo scambio di derivati ​​più semplificato al mondo, dove puoi fare trading su sì o no (indipendentemente dal fatto che un evento accada). TradeX consente alle persone di fare trading su ciò che conta per loro. Esempi: cambiamento climatico, trasporti, valute, PIL, casi Omicron, tasso di inflazione, lancio di film, prossimo presidente e molto altro.

Sito web: tradexapp.co

