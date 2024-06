Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Trade Show Prize Co su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Trade Show Prize Co (TSPC) è specializzata in omaggi di eventi dal vivo semplici, ottimizzati e convenienti. Questa piattaforma offre una posizione centrale per l'impostazione, l'esecuzione e il follow-up dei concorsi a premi organizzati nel tuo stand fieristico. Tieni traccia facilmente dello stato di avanzamento degli omaggi, esporta istantaneamente i lead e accedi ai record di conformità per soddisfare il tuo team legale. Meglio di tutto? TSPC si prende cura di rintracciare i vincitori e di soddisfare i premi dal tuo piatto!

Sito web: tradeshowprize.co

