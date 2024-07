Tracksy è un sistema di intelligenza artificiale generativa progettato per aiutare i creatori di musica a dare vita alle loro idee consentendo loro di creare facilmente musica unica ed esente da royalty senza alcuna esperienza precedente. Il sistema è pensato per essere facile da usare e accessibile a tutti i livelli di competenza e fornisce una piattaforma gratuita affinché i creatori di musica possano iniziare a sviluppare le proprie canzoni. Tracksy offre una vasta gamma di stili e generi tra cui scegliere, inclusi elettronica ed EDM, e fornisce tracce campione che possono essere utilizzate come ispirazione per la creazione musicale. Ogni traccia campione è etichettata con il suo stato d'animo, genere e durata, consentendo ai creatori di musica di selezionare il tipo di suono giusto per le loro esigenze. Ciò che rende Tracksy unico è l'uso della tecnologia AI generativa per creare musica originale ed esente da royalty, il che significa che i creatori di musica possono utilizzare le tracce che generano per qualsiasi scopo senza timore di violazione del copyright. Nel complesso, Tracksy offre una soluzione innovativa per i creatori di musica che desiderano esplorare la propria creatività con la generazione di musica AI. La facilità d'uso e la gamma di opzioni della piattaforma forniscono un punto di partenza accessibile per i musicisti di tutti i livelli, e il suo approccio unico alla creazione musicale la rende un'entusiasmante aggiunta al panorama degli strumenti musicali basati sull'intelligenza artificiale.

Sito web: tracksy.ai

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Tracksy. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.