Flexport per i commercianti africani: creazione del sistema operativo per la logistica globale. Topship è il modo più semplice per le aziende africane di esportare/importare merci, merci e pacchi ai propri fornitori, distributori e clienti. Stiamo costruendo Flexport per l'Africa.

Sito web: topship.africa

