Il software Topaz Labs AI Image Quality è uno strumento di miglioramento di foto e video basato sul deep learning che offre agli utenti la migliore qualità di immagine possibile. Utilizza una tecnologia di miglioramento delle immagini all'avanguardia per produrre risultati migliori nella riduzione del rumore, nella nitidezza, nell'upscaling e altro ancora. È stato utilizzato da team con oltre 32.000 recensioni a 5 stelle, oltre 1 milione di clienti e oltre 1 miliardo di immagini elaborate. Topaz PHOTO AI utilizza un approccio AI-first per massimizzare la qualità delle immagini per gli utenti. L’architettura AI è sviluppata e addestrata con milioni di punti dati per insegnare al sistema “come imparare”. Ciò consente un miglioramento naturale dell'immagine senza perdita di dettagli o introduzione di artefatti. È disponibile anche l'accelerazione desktop nativa per massimizzare la velocità di configurazione del computer dell'utente. Topaz Video AI migliora la qualità video con funzionalità di upscaling, denoising, nitidezza e deinterlacciamento. Infine, Topaz Gigapixel AI ingrandisce le immagini fino a 6 volte aumentando la risoluzione effettiva e i dettagli reali. Oltre ai prodotti, Topaz Labs offre anche un team di ricercatori dedicato alla sperimentazione costante di metodi nuovi e migliorati ispirati agli ultimi sviluppi dell'intelligenza artificiale. Hanno inoltre sviluppato un motore AI proprietario per valutare la qualità dell'immagine e fornire rapidi miglioramenti. Nel complesso, il software AI Image Quality di Topaz Labs offre agli utenti una straordinaria qualità di immagini e video basata sull'intelligenza artificiale. È ideale per fotografi e operatori video che cercano i migliori risultati possibili dalle loro foto e video.

Sito web: topazlabs.com

