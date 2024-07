Toks AI è uno strumento basato sull'intelligenza artificiale per la creazione di contenuti e il copywriting. L'applicazione è progettata per facilità d'uso e produzione efficiente di contenuti. È l'ideale per chi è coinvolto nella creazione di contenuti per varie piattaforme, come post di blog, testi sui social media, copie di marketing ed e-mail. Gli utenti possono facilmente generare, personalizzare e condividere contenuti su Internet e pianificare i post per la pubblicazione automatizzata sui propri canali di social network. Oltre alla creazione di contenuti, Toks AI offre un editor multimediale per personalizzare ulteriormente l'output, che include l'incorporazione degli elementi del marchio degli utenti. Con un'ampia libreria di immagini stock disponibile con un clic, gli utenti possono arricchire i propri contenuti con elementi visivi pertinenti. Inoltre, questo strumento è posizionato come una risorsa aziendale che aiuta gli imprenditori, le agenzie di marketing, i team di startup, i gestori dei social media e gli esperti di email marketing a creare testi accattivanti per le loro campagne. Toks AI introduce anche l'automazione creativa, consentendo agli utenti di generare opere d'arte o immagini utilizzando l'intelligenza artificiale, fungendo così da assistente creativo. Mira a generare rapidamente risultati di alta qualità, semplificando la creazione e la distribuzione dei contenuti.

Sito web: toks.ai

