Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per TLDR This su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

TLDR Si tratta di uno strumento di riepilogo di testo online gratuito che utilizza un'intelligenza artificiale all'avanguardia per condensare automaticamente articoli, documenti, saggi o documenti lunghi in paragrafi di riepilogo chiave. Lo strumento può essere utilizzato da chiunque sia sopraffatto dal sovraccarico di informazioni, come studenti che studiano per gli esami, scrittori che cercano di riassumere rapidamente i loro articoli, insegnanti che hanno bisogno di riassumere un lungo documento o capitolo per i loro studenti, o giornalisti che hanno bisogno di riassumere un lungo articolo per il loro giornale o rivista. TLDR Elimina pubblicità, popup, grafica e altre distrazioni online per offrirti un'esperienza di lettura pulita e mirata, selezionando allo stesso tempo i punti più rilevanti da un testo e filtrando argomenti deboli, speculazioni infondate, frasi appariscenti e perdite di attenzione. Inoltre, lo strumento estrae automaticamente informazioni su autore e data, immagini correlate, titolo e tempo di lettura da articoli di notizie e post di blog. È inoltre integrato con le estensioni del browser, quindi gli articoli possono essere riepilogati con un semplice clic.

Sito web: tldrthis.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a TLDR This. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.