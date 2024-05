TimeSite Pro è una soluzione completamente configurabile, basata su cloud, per il monitoraggio dei tempi, le spese e la fatturazione, progettata per essere semplice da configurare e utilizzare ma completa in termini di funzionalità. Specifica le tariffe di costo e di fatturazione da applicare alle ore registrate dal personale per clienti, progetti e attività, consentendoti di monitorare la redditività del lavoro svolto. I dati relativi a tempi e spese approvati dalla direzione possono essere fatturati al cliente. Timesite Pro si interfaccia con una varietà di pacchetti di buste paga e contabilità. L'app mobile di TimeSite per iPhone e smartphone Android consente al tuo team di registrare rapidamente l'attività della scheda attività ovunque si trovi. Le posizioni vengono registrate quando un lavoro o un'attività viene registrato nell'app. I dettagli della scheda attività vengono caricati automaticamente sui nostri server cloud. Alla fine della settimana, il personale può inviare le proprie schede attività dall'app mobile per l'approvazione della direzione. TimeSite Pro consentirà ai tuoi clienti di autorizzare il lavoro svolto dal progetto prima dell'approvazione finale di una scheda attività inviata da parte dei manager. I manager possono rivedere i dettagli della scheda attività, restituire le schede attività per la correzione e il nuovo invio oppure modificare autonomamente i dettagli della scheda attività. Monitorando accuratamente il tempo fatturabile e non fatturabile, TimeSite Pro ti consente di vedere facilmente se stai distribuendo le tue risorse in modo efficace. Puoi impostare soglie di budget e ricevere avvisi quando superi la stima per un progetto. Ciò consente al tuo management di tenere d'occhio lo stato di avanzamento del tuo progetto e di agire rapidamente quando necessario. Puoi allocare in modo flessibile sia le tariffe di costo che quelle di fatturazione alle ore registrate dal personale per i tuoi clienti, progetti e attività, consentendoti di monitorare la redditività del lavoro che svolgi. TimeSite Pro ti offre funzionalità di fatturazione integrate basate sulle schede attività inviate e approvate dal tuo management. Queste fatture possono quindi essere esportate nel tuo pacchetto contabilità. TimeSite può gestire facilmente scenari di fatturazione complessi. Inserisci e esci facilmente i tuoi dati da TimeSite. TimeSite Pro si interfaccia con MYOB, Xero, Quicken e altri. Le schede attività e altre informazioni possono essere facilmente esportate in una varietà di formati di file. TimeSite ha una serie di opzioni di configurazione che consentono ai nostri utenti di impostare il proprio sistema in molti modi diversi. Dalla modifica del modo in cui vengono visualizzate le schede attività alla configurazione di clienti, progetti e gerarchie di attività, TimeSite può soddisfare un'ampia varietà di requisiti. TimeSite offre una prova gratuita senza bisogno di carta di credito, senza contratti da firmare e puoi avviare e interrompere l'utilizzo di TimeSite Pro in qualsiasi momento. Addebitiamo solo gli utenti che effettivamente registrano il tempo. Gli utenti e gli amministratori inattivi sono gratuiti. Puoi modificare il numero dei tuoi abbonamenti in qualsiasi momento. TimeSite fornisce supporto tecnico illimitato e aggiornamenti del prodotto mentre l'abbonamento è attivo. Il nostro staff di sviluppo produce costantemente nuove funzionalità che aggiungono ulteriori vantaggi a TimeSite Pro. Abbonandoti a TimeSite, investi in una soluzione di monitoraggio del tempo che sta al passo con le esigenze dei nostri clienti e con l'innovazione del settore. Siamo felici di supportarti telefonicamente o tramite accesso remoto.

Sito web: timesitepro.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a TimeSite Pro. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.