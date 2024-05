Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

Timesheets.com è una soluzione di monitoraggio del tempo dei dipendenti facile da usare e conveniente per le aziende che desiderano risparmiare sui costi del personale o aumentare la fatturazione. I dipendenti possono tenere traccia del loro tempo con il nostro sito mobile oppure gli amministratori possono limitare il luogo in cui i dipendenti timbrano solo a determinate sedi degli uffici. Il nostro sistema conforme DCAA dispone di una traccia di controllo completa e di un'architettura di autorizzazioni che garantisce sicurezza e responsabilità. I report possono essere esportati su numerose piattaforme software per gestione stipendi e contabilità, incluso QuickBooks.

Sito web: timesheets.com

