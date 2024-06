Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per The Spoon su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

The Spoon fornisce analisi e resoconti quotidiani sulla rivoluzione della tecnologia alimentare. Parliamo con innovatori, rivoluzionari e creatori che aiutano a reinventare il cibo, la cucina e la cucina e ti portiamo queste conversazioni sotto forma di interviste, analisi approfondite, podcast e video. The Spoon è un sito gemello dello Smart Kitchen Summit, il principale vertice esecutivo che riunisce i dirigenti dei settori alimentare, degli elettrodomestici, della vendita al dettaglio e delle cucine per mappare insieme il futuro.

Sito web: thespoon.tech

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a The Spoon. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.