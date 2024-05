Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per The Pitch su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

"The Pitch" è un podcast sugli investimenti in startup in cui veri fondatori propongono le loro attività a venture capitalist e angel investor, con l'obiettivo di garantire finanziamenti. Condotto da Josh Muccio, lo spettacolo offre uno sguardo dall'interno al processo di raccolta fondi, presentando proposte autentiche, feedback degli investitori e risultati. Gli ascoltatori possono seguire vari percorsi di startup e conoscere le dinamiche del capitale di rischio. Il podcast ha aiutato i fondatori a raccogliere milioni di dollari ed è disponibile su piattaforme come Apple Podcasts, Spotify e YouTube.

Sito web: thepitch.show

