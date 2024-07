Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per The Local Switzerland su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

The Local è il più grande network di notizie in lingua inglese in Europa, con sei milioni di lettori ogni mese. La nostra divertente miscela di notizie quotidiane, affari e servizi ha reso il sito una lettura essenziale per i professionisti stranieri in Europa.

Sito web: thelocal.ch

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a The Local Switzerland. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.