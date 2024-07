Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per The Local Denmark su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

The Local è il più grande network di notizie in lingua inglese in Europa, con sei milioni di lettori ogni mese. Le notizie quotidiane sono il collante della società, definendo le questioni che ci stanno a cuore come comunità. Catturiamo l'essenza delle nazioni trovando le storie che ci dicono chi siamo e chi sono quelle altre persone laggiù, abbattendo le barriere e avvicinandoci.

Sito web: thelocal.dk

