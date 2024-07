Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Text Generator su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Text Generator è uno strumento di generazione di testo basato sull'intelligenza artificiale veloce, conveniente e privato. Le sue grandi reti neurali avanzate vengono utilizzate per creare una generazione di testo realistica a costi competitivi. Lo strumento offre un livello gratuito con 100 richieste al mese, endpoint API veloci con tempi di risposta medi inferiori al secondo e generazione di testo accurata e naturale dal suono nativo. Inoltre, Text Generator offre un'ingegneria rapida flessibile, che consente agli utenti di guidare la creazione del testo attraverso parole chiave e domande naturali. Offre inoltre una sicurezza leader del settore, con informazioni personali che non vengono mai conservate sui loro server in alcuna forma. Lo strumento supporta la generazione di testo multilingue in quasi tutte le lingue e fornisce anche la migrazione su una riga dalla generazione di testo OpenAI. Text Generator offre anche un'API di sintesi vocale con un prezzo di 0,00005 USD al secondo e un incorporamento condiviso per più lingue parlate, immagini e codice.

