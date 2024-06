Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Testsigma su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Testsigma è una potente piattaforma di automazione dei test open source che funziona immediatamente e consente di creare test per app Web, app mobili e API in pochi minuti. La piattaforma completa di Testsigma unifica tutte le funzionalità di uno stack di test tradizionale e frammentato. -Iscriviti direttamente sul cloud senza alcuna configurazione o esegui la distribuzione locale utilizzando l'immagine docker -Crea script di test in inglese semplice o registra le azioni dell'utente, convertite automaticamente in passaggi modificabili -Esegui test senza infra direttamente sul cloud su vari browser e dispositivi -Controlla i risultati passo passo e i report dettagliati generati subito dopo l'esecuzione -L'intelligenza artificiale corregge automaticamente gli elementi instabili e i passaggi dei test in modo da non doverli mantenere --Integrazioni con un clic con Jenkins JIRA, Slack, Trello e molti altri strumenti -Estendi senza limiti utilizzando componenti aggiuntivi che supportano varie azioni di automazione e generatori di dati

Sito web: testsigma.com

