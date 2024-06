Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per TestQuality su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

TestQuality è un moderno strumento di gestione dei test creato da esperti di sviluppo e QA, che potenzia approcci di test come shift-left, BDD, TDD/ATDD e test continui. È veloce, facile da usare, robusto e si integra perfettamente con Jira, GitHub, Selenium, Jenkins e altro ancora. TestQuality offre: - Piattaforma di gestione dei test basata sul Web per test efficienti del software - Integrazione perfetta con tracker di problemi e requisiti, sistemi CI/CD e piattaforme di automazione dei test tra cui GitHub, Jira, Jenkins e Selenium - Creazione semplificata di casi di test e gestione di esecuzioni di test - Coordinamento semplificato dell'intero processo di test - Dashboard e report di attività per una facile gestione e monitoraggio di test, tappe fondamentali e progetti - Elenchi di cose da fare personalizzati, filtri e notifiche e-mail per approfondimenti in tempo reale e maggiore produttività

