Uno strumento di gestione dei casi di test online produttivo e intuitivo per gestire le attività di test in modo semplice e ottimizzato. Facile da usare, TestLodge consente ai team di QA di gestire facilmente i propri casi di test e le esecuzioni di test. Con una scelta di numerose integrazioni leader nel monitoraggio dei problemi, puoi sollevare e aggiornare automaticamente i problemi per una collaborazione più fluida tra i team.

Sito web: testlodge.com

