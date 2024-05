Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per TestFreaks su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

TestFreaks collabora con marchi globali come HP, Electrolux, Brother e LG, nonché con rivenditori online e offline in ogni continente. TestFreaks fornisce recensioni aggregate, valutazioni e contenuti video insieme a soluzioni proattive per raccogliere, moderare e gestire UGC, valutazioni dei venditori e domande e risposte. Con oltre 10 anni di esperienza nel settore delle recensioni, TestFreaks offre una delle soluzioni a prezzi più competitivi sul mercato. Con un'enorme presenza nei paesi nordici, in Medio Oriente, in Australia e altrove, TestFreaks è un nome di cui sia i rivenditori che i clienti possono fidarsi.

