TestFit è la piattaforma di fattibilità immobiliare che semplifica la pianificazione del sito per sviluppatori, architetti e appaltatori che desiderano massimizzare il potenziale del sito e concludere gli affari giusti più rapidamente. TestFit si occupa di compiti noiosi come il conteggio degli stalli di parcheggio, la stesura di iterazioni e il calcolo del rendimento in base ai costi generando rapide iterazioni concettuali basate sull'input parametrico. I nostri configuratori AI ottimizzano le migliori soluzioni di progettazione per ogni sito con approfondimenti in tempo reale su progettazione, costruibilità e costi in modo da poter risparmiare tempo sulla pianificazione del sito, ridurre i rischi nell'acquisizione di affari e aumentare le potenzialità di tutti i tuoi siti. In TestFit vengono valutate oltre 650 offerte e 80.000 unità a settimana.

Sito web: testfit.io

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a TestFit. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.