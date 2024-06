Per più di un decennio, Test IO è stato un partner di test affidabile per centinaia di marchi iconici, collaborando strettamente per offrire esperienze di prodotto eccezionali ai clienti in tutto il mondo, creando allo stesso tempo opportunità professionali per oltre 400.000 (e in crescita!) membri diversi. della nostra comunità internazionale di crowdtesting. Da quando siamo entrati a far parte del NYSE: EPAM nel 2019, abbiamo migliorato in modo aggressivo le nostre capacità nell'ambito dei servizi di ingegneria di qualità e di test professionali, mantenendo la nostra posizione di lunga data come leader nel crowdtesting e nel controllo della qualità, ottenendo al contempo il riconoscimento da Gartner come leader nei servizi di test delle applicazioni.

Sito web: test.io

