Tenyks è uno spin-out dell'Università di Cambridge che inventa il modo in cui l'umanità interagisce con l'intelligenza artificiale per proteggere e divertire. Per proteggere il mondo dall’uso improprio dell’intelligenza artificiale, ma anche per garantire che l’intelligenza artificiale sia sviluppata con passione, entusiasmo e gioia! Stiamo costruendo una piattaforma di monitoraggio e convalida MLOps che aiuta gli sviluppatori di intelligenza artificiale a lavorare con i dati di visione artificiale per creare software più affidabili più rapidamente. Nello specifico, la nostra piattaforma aiuta gli sviluppatori di machine learning a capire cosa c'è che non va nel loro software e a risolverlo. In Tenyks stabiliamo i nostri obiettivi ridicolmente alti e restiamo uniti per andare oltre qualsiasi cosa precedentemente immaginabile. Iniziamo in piccolo, lavoriamo sodo e realizziamo rapidamente, accettando gli inevitabili ostacoli con cuore aperto perché le sfide alimentano il nostro ardente desiderio di apprendimento. I tenyksiani non fanno distinzione tra lavoro e gioco. Perseguiamo semplicemente la nostra visione di eccellenza, lasciando che siano gli altri a decidere se stiamo lavorando o giocando.

Sito web: tenyks.ai

