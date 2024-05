Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Templatic su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Templatic offre oltre 90 temi WordPress premium progettati per una varietà di scopi, tra cui eCommerce, directory, immobili, eventi e blog. I temi sono personalizzabili, ottimizzati per il SEO e sono dotati di funzionalità come l'installazione con un clic, contenuti di esempio e design reattivo. Templatic fornisce anche plugin e un'opzione di abbonamento per accedere a tutti i temi a una tariffa scontata.

Sito web: templatic.com

