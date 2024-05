La paga funziona senza dolore. Pagamenti in blocco senza banca. Pagamenti più rapidi senza commissioni. Pagamenti più sicuri senza stress. Telleroo riduce i rischi dei pagamenti in blocco per imprenditori, team finanziari interni, commercialisti e contabili. Puoi preparare facilmente le procedure di pagamento, quindi finanziare un conto di moneta elettronica riservato quando è necessario elaborarle. È più sicuro che concedere l'accesso alle banche aziendali a terzi e molto meno complicato che gestire mandati bancari, servizi di pagamento in blocco e caricamenti di file. Quando una corsa di pagamento è pronta, è sufficiente finanziare il conto e i pagamenti verranno inviati immediatamente o alla data prevista. Telleroo ha una sincronizzazione bidirezionale con Xero e si connette con altre soluzioni di pagamento e buste paga come Employment Hero, Staffology, ExpenseIn e SafeHR. Puoi anche caricare un file di pagamento da Sage, QBO o altrove per inviare pagamenti in pochi secondi. Concedi ai tuoi colleghi il permesso di creare, rivedere e approvare i pagamenti, evitando il collo di bottiglia del CEO. Telleroo ti avviserà se i dettagli bancari vengono aggiornati, viene aggiunto un nuovo dipendente/fornitore o se il nome di un destinatario corrisponde completamente, parzialmente o non corrisponde al titolare del conto bancario, offrendoti un ulteriore livello di protezione. Puoi persino scansionare i dettagli bancari dalle fatture per ridurre i rischi nei pagamenti a nuovi fornitori! Utilizza Telleroo per pagare fornitori e dipendenti con sede nel Regno Unito in GBP o per convertire e inviare pagamenti in USD, EUR, AUD, CAD e altro ancora! Se sei un utente Xero puoi riconciliare i pagamenti internazionali senza dover modificare il tasso di cambio.

Sito web: telleroo.com

