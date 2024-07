Tealstreet è un terminale di trading che mira a fornire un'esperienza di trading potente e coerente su vari scambi di derivati ​​crittografici. Tealstreet utilizza i grafici forniti da TradingView, consentendo agli utenti di eseguire e gestire le operazioni direttamente sul grafico, anche sul web mobile. Offre funzionalità avanzate per l'analisi delle operazioni e il journaling, comprese le frecce di esecuzione sul grafico, i grafici azionari e i dati commerciali scaricabili in formato CSV. Tealstreet si concentra sull'esecuzione rapida degli ordini con funzionalità come ordini rapidi, pulsanti di dimensionamento rapido e oltre 20 tasti di scelta rapida per aiutare i trader a reagire più rapidamente. La sicurezza è una priorità fondamentale, con funzionalità come l'autenticazione a due fattori, il sistema di crittografia delle password e la whitelist degli IP per proteggere gli account utente. Il terminale di trading è disponibile sul Web, nonché per piattaforme desktop come Windows, macOS e Linux. Sono previste anche app mobili per Android e iOS. Tealstreet si propone di fornire un'esperienza di trading superiore rispetto alle interfacce utente native degli scambi di criptovalute, con gli utenti che condividono feedback positivi sulle funzionalità e sulle prestazioni della piattaforma.

Sito web: tealstreet.io

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Tealstreet. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.