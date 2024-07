Teachable Machine è uno strumento basato sul Web di facile utilizzo per la creazione di modelli di machine learning senza la necessità di competenze o di codifica. Può essere utilizzato per riconoscere immagini, suoni e pose, raccogliendo e raggruppando esempi in classi che si desidera che il computer impari. L'addestramento di un modello è rapido e puoi testarlo immediatamente per vedere se è in grado di classificare correttamente i nuovi esempi. I modelli possono essere esportati per essere utilizzati in siti, app e altro e puoi scegliere di utilizzarli interamente sul dispositivo senza che i dati della webcam o del microfono lascino il tuo computer. Teachable Machine è compatibile con TensorFlow, ML5.js, p5.js, Coral, Framer, node.js, Glitch e Arduino e puoi utilizzare file o acquisire esempi dal vivo. Sono disponibili tutorial per aiutare gli utenti a iniziare e ci sono moltissimi progetti realizzati con Teachable Machine, come un esperimento fai-da-te che collega Arduino e Teachable Machine, un dispositivo di comunicazione assistiva, un controller di gioco che utilizza una webcam e un pezzo di carta. e una macchina fisica a cui puoi insegnare a riconoscere e ordinare rapidamente gli oggetti. Può anche essere utilizzato per creare un controller per videogiochi. È un potente strumento per creare modelli di machine learning con un'ampia gamma di applicazioni.

Sito web: teachablemachine.withgoogle.com

