Targum Video è un servizio di traduzione video superveloce basato sull'intelligenza artificiale. Consente agli utenti di tradurre facilmente i video in più lingue in pochi secondi. L'utilizzo del servizio prevede il caricamento di un file video o la fornitura di un collegamento al video. Successivamente, il servizio rileva automaticamente la lingua, trascrive e traduce il video e fornisce un host per l'utente. Il servizio presenta anche video di tendenza sulla sua home page e fornisce una piattaforma per condividere video su diverse piattaforme di social media. Inoltre, gli utenti possono registrarsi per l'accesso beta per accedere a ulteriori funzionalità. Targum Video è uno strumento affidabile ed efficiente per tradurre video in modo rapido e accurato.

Sito web: targum.video

