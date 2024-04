Software di simulazione di addestramento VR - App più popolari

I simulatori di formazione VR, strumenti versatili applicabili in diversi settori, offrono esperienze di formazione coinvolgenti all'interno di ambienti virtuali. Differiscono nettamente dai simulatori di realtà aumentata, che sovrappongono immagini digitali 3D al mondo reale per scopi di formazione. Replicando scenari del mondo reale, le simulazioni VR migliorano l'apprendimento di studenti e professionisti, favorendo il coinvolgimento e la conservazione della conoscenza. Questo approccio consente alle persone di esercitare e affinare competenze cruciali per carriere impegnative, come quelle delle forze dell'ordine e della medicina. Inoltre, settori verticali come l’aviazione e i trasporti trovano valore nell’utilizzo di simulatori di addestramento VR. Alcuni di questi simulatori sono dotati di funzionalità VR SDK, che consentono agli sviluppatori di personalizzare la piattaforma in base alle loro precise esigenze.