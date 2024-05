Software di adattamento virtuale - App più popolari Più popolari Aggiunti di recente

Il software di vestibilità virtuale consente alle aziende di abbigliamento di offrire ai clienti informazioni dettagliate sulle taglie, migliorando la loro capacità di effettuare acquisti di abbigliamento online consapevoli. I rivenditori possono sviluppare tabelle di taglie personalizzate per i loro prodotti o consentire ai clienti di creare profili di taglie personalizzati, consigliando gli articoli che offrono la vestibilità migliore. Questo software può essere integrato nelle piattaforme di e-commerce o nei chioschi in negozio per migliorare l'esperienza del cliente. Poiché il software di adattamento virtuale è principalmente uno strumento rivolto al cliente, deve integrarsi con software orientato al cliente come piattaforme di e-commerce e strumenti di personalizzazione, nonché con sistemi backend come software di analisi dell'e-commerce.