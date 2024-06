Software per spazi di lavoro unificati - App più popolari Più popolari Aggiunti di recente

Il software per uno spazio di lavoro unificato consolida varie applicazioni in un'unica piattaforma, consentendo agli utenti di accedere a più strumenti senza lasciare lo spazio di lavoro unificato. I dipendenti spesso perdono tempo prezioso durante la giornata lavorativa passando da un'applicazione all'altra o cercando informazioni. Gli spazi di lavoro unificati risolvono questo problema integrando tutte le applicazioni nello stack tecnologico di un'azienda, riducendo il tempo sprecato nella navigazione tra diversi strumenti software. Queste soluzioni in genere combinano i più diffusi software di collaborazione, comunicazione e collaborazione sui contenuti cloud, con alcuni prodotti che si integrano anche con altre applicazioni comuni. Le funzionalità degli spazi di lavoro unificati possono variare in modo significativo. Le soluzioni aziendali spesso danno priorità alla sicurezza, offrendo funzionalità come Single Sign-On (SSO) nativo o integrato, dashboard di sicurezza per gli amministratori e funzionalità native migliorate. Altre opzioni di spazio di lavoro unificato enfatizzano la facilità d'uso e la connettività, fornendo funzionalità come il risparmio di password per più app e feed di attività tra app.