Società di formazione e sviluppo - App più popolari

Le aziende specializzate in formazione e sviluppo offrono una soluzione in outsourcing per la formazione dei dipendenti. Eseguono strategie di sviluppo e conducono sessioni di formazione, in loco o virtualmente. I loro servizi coprono una vasta gamma, compresi affari generali, conformità, competenze trasversali e conoscenze specifiche del settore. Alcuni offrono anche formazione informale concentrandosi su aree come il team building. Le aziende collaborano con questi fornitori per migliorare le competenze dei dipendenti e aumentare la produttività. In genere, i dipartimenti delle risorse umane collaborano strettamente con i servizi di formazione e sviluppo per pianificare tutte le attività di formazione. Inoltre, alcune aziende optano per software di formazione eLearning per integrare i programmi esistenti o come alternativa all'outsourcing.