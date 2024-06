Strumenti di gestione dei test - App più popolari Più popolari Aggiunti di recente

Gli strumenti di gestione dei test aiutano i team di sviluppo a organizzare, monitorare e mantenere i test del software. A differenza degli strumenti di test del software o del software di automazione dei test, questi strumenti non sono progettati per eseguire test. Invece, le soluzioni di gestione dei test consentono agli sviluppatori di archiviare casi di test e risultati in una struttura simile a un repository, che può essere trasformata in report utilizzabili. Questi strumenti si integrano con strumenti di test del software, software di automazione dei test e altri strumenti di sviluppo. Il software di gestione dei test fornisce i casi di test e le condizioni utilizzati dalle soluzioni di test. Utilizzando gli strumenti di gestione dei test, le aziende possono monitorare in modo efficiente tutti i test che devono essere rivisti durante lo sviluppo del software, garantendo condizioni di test standardizzate in tutta l'azienda.