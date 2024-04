Software di analisi statistica - App più popolari Più popolari Aggiunti di recente

I prodotti software di analisi statistica sono applicazioni specializzate realizzate per consentire agli utenti di condurre complesse analisi statistiche. Queste offerte software sono dotate di strumenti che facilitano l'organizzazione, l'interpretazione e la presentazione dei set di dati designati. In genere, uniscono funzionalità di gestione dei dati con caratteristiche espressamente progettate per l'analisi statistica. La gamma di funzionalità di analisi statistica comprende il supporto per metodologie come analisi di regressione, analisi predittiva e modellazione statistica, tra gli altri. Utilizzati principalmente da data scientist e matematici, gli strumenti software di analisi statistica possono anche incorporare funzionalità specifiche del settore. Queste funzionalità personalizzate possono soddisfare la ricerca scientifica, la modellazione dei costi o le scienze sanitarie, mentre altre sono abbastanza versatili da intraprendere varie analisi statistiche in diversi settori o applicazioni.