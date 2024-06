Strumenti di localizzazione del software - App più popolari Più popolari Aggiunti di recente

Gli strumenti di localizzazione software sono progettati per adattare il software e soddisfare le esigenze e le preferenze degli utenti in varie regioni geografiche. Questi strumenti offrono funzionalità di gestione della traduzione per applicazioni software, con l'obiettivo di migliorare il contenuto globale riducendo al minimo i processi manuali automatizzando le attività durante tutto il processo di traduzione durante lo sviluppo del software. Mentre i software di gestione delle traduzioni vengono generalmente utilizzati dai fornitori di servizi linguistici o dai traduttori freelance, gli strumenti di localizzazione dei software vengono utilizzati specificamente dai team di sviluppo. Questi team utilizzano gli strumenti per localizzare continuamente le stringhe di codice rivolte agli utenti direttamente da un dashboard di sviluppo. Gli strumenti di localizzazione software fungono da hub centrale per i traduttori all'interno dei team di sviluppo, consentendo loro di gestire la traduzione e la localizzazione durante l'intero ciclo di vita dello sviluppo. Dai siti Web e dalle applicazioni mobili ai videogiochi, i team di sviluppo che lavorano su software rivolto agli utenti distribuito a livello globale traggono vantaggio dalle attività di traduzione automatizzata e dalle funzionalità di gestione offerte dagli strumenti di localizzazione del software. Questi strumenti spesso si integrano con sistemi di controllo della versione, piattaforme di sviluppo mobile e software per motori di gioco, facilitando un flusso di lavoro di localizzazione continuo.