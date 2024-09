Software per il carrello degli acquisti - App più popolari - Antigua e Barbuda Più popolari Aggiunti di recente

Il software del carrello degli acquisti consente agli acquirenti online di selezionare articoli su un sito di e-commerce per l'acquisto, inserire i dettagli di pagamento e fornire informazioni sulla consegna per completare le transazioni. Questo software fornisce alle aziende gli strumenti per creare un'esperienza cliente fluida, gestendo al tempo stesso la riscossione dei pagamenti e i dettagli essenziali dell'evasione degli ordini sul back-end. Inoltre, il software del carrello degli acquisti può calcolare le tasse e le spese di spedizione, garantendo che i clienti conoscano il totale esatto prima di finalizzare l'acquisto. Sebbene spesso incluso in piattaforme di e-commerce complete, il software del carrello degli acquisti è particolarmente vantaggioso per coloro che creano negozi di e-commerce personalizzati o utilizzano piattaforme con funzionalità limitate. In genere si integra con piattaforme di e-commerce e gateway di pagamento per offrire un'esperienza fluida sia ai venditori che ai clienti.