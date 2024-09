Software per la generazione di documenti Salesforce CRM - App più popolari - Australia Più popolari Aggiunti di recente

Le applicazioni per la generazione di documenti consentono agli utenti di Salesforce CRM di creare, personalizzare, modificare e generare in modo efficiente documenti basati sui dati, migliorando l'efficienza operativa e garantendo la coerenza del marchio e dell'immagine aziendale. Queste applicazioni soddisfano una varietà di casi d'uso comuni di generazione di documenti all'interno di Salesforce CRM, producendo output in formati come Word, Excel®, PowerPoint®, PDF o e-mail HTML. Non solo le applicazioni per la generazione di documenti mantengono facilmente la coerenza del marchio, ma offrono anche la formattazione condizionale. I documenti prodotti comprendono un'ampia gamma di funzionalità, tra cui proposte, documentazione legale, presentazioni, preventivi, contratti e altro ancora.