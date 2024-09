Software di pianificazione delle vendite - App più popolari - Australia Più popolari Aggiunti di recente

I software di pianificazione delle vendite consentono alle organizzazioni di progettare strategicamente piani di vendita, comprendendo elementi come la gestione del territorio, l'allocazione delle quote e la gestione della capacità. Ciò garantisce la fornitura di risorse adeguate per l'efficace realizzazione degli obiettivi di vendita. I leader delle vendite utilizzano questi strumenti per migliorare le previsioni sulle prestazioni di vendita e allinearsi con altre unità aziendali, come i team finanziari, sugli obiettivi aziendali generali. Queste soluzioni consentono alle aziende di valutare e assegnare un punteggio agli account, ritagliando i territori di vendita in base a fattori quali geografia, dimensioni dell'azienda, settore, mercato indirizzabile totale (TAM) o entrate. Ciò garantisce una precisa segmentazione dei conti e una copertura territoriale ottimizzata. Il software offre inoltre funzionalità di pianificazione e gestione delle quote, facilitando la definizione di obiettivi e il monitoraggio delle prestazioni per ciascun territorio e rappresentante di vendita. Inoltre, questi strumenti forniscono approfondimenti sulla pianificazione della capacità di vendita, aiutando a prevedere le prestazioni organizzative in base all'attuale numero di dipendenti e ai risultati passati, offrendo al contempo indicazioni sul numero ideale di rappresentanti di vendita necessari per raggiungere o superare gli obiettivi.